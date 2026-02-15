Meteoroloji saat verip uyardı: 9 ilde sarı kodlu alarm! Fırtına ve çöl tozu geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni tahminlerine göre, Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle Türkiye genelinde bahar havası yaşanıyor. Ancak pazar günü Marmara, Kıyı Ege ve Antalya çevrelerinde sağanak ve fırtına beklenirken, 9 il için sarı kodlu alarm verildi. Libya kaynaklı çöl tozu nedeniyle hava kalitesi düşecek ve çamur yağacak. İşte güncel hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Şubat 2026 tarihli hava durumu raporunu yayımladı. Pazar günü yurdun batısında fırtına, çöl tozu ve sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın açık olacağı bildirildi. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya ve Bilecik hariç), Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; gece saatlerinde İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde İç ve Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çığ tehlikesi
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Saat verip uyardı
Meteoroloji'nin öğle saatlerini kapsayan değerlendirmesine göre özellikle 12.00 ile 18.00 arasında rüzgar etkisini artıracak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Karadeniz hattında rüzgarın kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hızın saatte 40 ila 70 kilometre aralığına ulaşabileceği bildirildi.
9 il için sarı kodlu alarm
Meteoroloji; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ'da görülecek kuvvetli fırtına için sarı kodlu uyarı verdi.
Çamur yağacak
Marmara ve Ege'de toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.