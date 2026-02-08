Meteoroloji bazı illeri uyardı: Kuvvetli kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Mersin ve Karaman hariç yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu, Sivas, Bayburt, Bingöl ve Tunceli çevreleri ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



