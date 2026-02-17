EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.





AFYONKARAHİSAR 4°C, 13°C

Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN 11°C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 7°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.











