Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye kuvvetli rüzgar ve yoğun sağanak yağmurun etkisi altında. 39 il için sarı kodlu uyarı yayınlanırken; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun büyük kısmı ile Güneydoğu Anadolu'nun batısı sağanak yağmurlu olacak. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz ile İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Van, Hakkari, Aydın, Muğla, Antalya, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir'de kuvvetli olması bekleniyor. İşte 17 Şubat Salı gününe ilişkin hava durumu raporunun detayları.
Hava durumu tahminleri il il Meteoroloji'nin son dakika raporu ile yayınlandı. Sıcak havanın etkili olmasıyla son günlerde ilkbahar kendisini gösterirken, salı günü için yeni uyarı geldi.
Bugün (17 Şubat) hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün Isparta, Burdur, Antalya, Konya, Çanakkale, Manisa, Denizli, Aydın , Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları ve İzmir çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığının, güney ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Karadeniz Bölgesi boyunca yağmur etkisini sürdürürken, Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı görülecek. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de aralıklı sağanak yağış tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde 12 ila 18 derece arasında değişirken, iç ve doğu bölgelerde 8 ila 14 derece civarında seyredecek. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak.
İL İL BÖLGELERİMİZDE GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 7°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
İSTANBUL 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 8°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KOCAELİ 9°C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinde kuvvetli, Aydın'ın ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 4°C, 13°C
Çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
AYDIN 11°C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
İZMİR 12°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MUĞLA 7°C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Antalya'nın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA 12°C, 18°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek ve dağlık kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
HATAY 12°C, 17°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 6°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
BOLU 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİNOP 10°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 10°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat), Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ARTVİN 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 11°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak yağışlı
TRABZON 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde yağmurlu
KARS -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 4°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) yağmur ve sağanak yağışlı
VAN 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 9°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinde sağanak yağışlı