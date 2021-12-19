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TRABZON

Meteorolojiden Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı. Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

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Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Doğu Karadenizin iç kesimleri için fırtına uyarısı! Giresun, Artvin, Trabzon, Rize hava durumu
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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren rüzgarın, Giresun ve Artvin'in iç kesimlerinde fırtına (40-70 kilometre/saat), Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınanın, yarın akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli fırtına sonucu meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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