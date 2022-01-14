Gündem Meteorolojiden Doğu ve Batı Karadenizde kuvvetli kar uyarısı
TRABZON

Meteorolojiden Doğu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Batı Karadeniz'de beklenen kuvvetli kar yağışına karşı uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Meteorolojiden Doğu ve Batı Karadenizde kuvvetli kar uyarısı
Arşiv

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar bekleniyor.

Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayıp, cumartesi akşam ve gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışına döneceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışının 16 Ocak'ta akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ayrıca rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesiyle tipi, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar

Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların ise yarın öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvinçevrelerinde yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat) halinde esmesi bekleniyor.

Yoğun kar yağışının pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Buzlanma ve don olayı, tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması uyarısı da yapıldı.

Ege ve Akdeniz için zirai don uyarısı

Öte yandan, tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz bölgelerinde yarın günün ilk saatlerinden, 17 Ocak sabahına kadar, hava sıcaklıklarının düştüğü akşam ve gece saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerde ise kuvvetli zirai don bekleniyor.

Korkutan yangın

Korkutan yangın

​Ünlü dizinin çekildiği bina alevlere teslim oldu.
Dünyada ilk yüzen çiftlik

Dünyada ilk yüzen çiftlik

İnekler burada günlük 25 kilo süt veriyor.
Enerji fonuylaherkes kazanacak

​Kurulacak enerji fonu vatandaşların birikimlerini değerlendirmeleri için çözüm olabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan TCG Ufuk'un Hizmete Giriş Töreni'nde duyurdu.

Dışişlerinden Ermenistan açıklaması: Normalleşme müzakereleri ön şartsız sürecek

Boğaz turkuvaza büründü

Boğaz turkuvaza büründü

'Denizin rengi böyle daha güzel görünüyor'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.