Meteorolojiden dört il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge illeri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olacağı belirtilerek, “Yağışların Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güney kesimlerinde zaman zaman kuvvetli kar ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (40-70km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 6, Muş eksi 2, Bitlis ve Hakkâri’de 2 derece olması beklenmektedir. Yapılan son değerlendirmelere göre Muş, Bitlis, Hakkari ve Van’ın güneyinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, enerji nakil hatlarında kopma, eğimli bölgelerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir” denildi.

FOTOĞRAF 15 Yoğun kar yağışı sonrası pek çok ilin valiliği kar tatili açıklamasında bulundu. İşte kar nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler.. Çankırı’da yoğun yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle 3 ilçede eğitime ara verildi.<br><br>Çankırı Valiliği, etkili olması beklenen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Çerkeş ilçesinde 2, Yapraklı ve Orta ilçelerinde 1’er gün eğitim öğretime ara verildiğini duyuruldu. Çerkeş ve Orta ilçelerinde ayrıca, kamuda çalışan engelli, hamile ve 12 yaş altı çocuğu olanların (ebeveynlerden birinin) bu süre boyunca idari izinli sayılmasına da karar verildiği belirtildi. Karaman’da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve merkeze bağlı yerleşim yerlerindeki okullar 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle tatil edildi.<br><br>Karaman Valiliği, okulların tatil edilmesiyle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, \"Yoğun kar yağışı ye buzlanma sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar nedeniyle ilimiz merkez ve merkeze bağlı okullarda 10 Şubat 2022 Perşembe günü yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır\" denildi. Niğde'de yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla bugün il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.<br><br>Niğde'de il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için bugün eğitime 1 gün ara verildi. Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br><br>\"Niğde il genelinde devam eden yoğun kar yağışı nedeni ile ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklara karşı alınacak önlemler kapsamında Niğde il merkezi ve merkeze bağlı köy ve kasabalar ile ilçelerimizdeki ilkokullar, ortaokullar ve liseler ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 10-02-2022 tarihinde 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerden dolayı kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaklardır.\" Konya’nın 24 ilçesinde kar yağışı sebebiyle okullarda yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındı.<br><br>İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle Akşehir, Akören, Altınekin, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Halkapınar, Ilgın, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Karapınar, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi.<br><br>Açıklamada, bu ilçelerde eğitime uzaktan eğitim sistemi ile devam edileceği kaydedildi.Öte yandan, merkez Selçuklu, Karatay ve Meram ilçelerinin ilçe merkezleri dışında kalan kırsal mahallelerinde ve taşımalı eğitim kapsamında öğrencisi taşınan yerleşim yerlerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 10 Şubat 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan eğitim kararı alındığı bildirildi. Bir süredir yoğun kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiği Isparta'da ise eğitime 5 günlük ara verilecek. Bu süreçte öğrenciler, uzaktan eğitim ile derslere devam edecek. İşte, Isparta Valiliğinden yapılan o açıklama;<br><br>\"İlimizde 03.02.2022 tarihinde sabah saatleri itibaren başlayan yoğun kar yağışı ve akabinde meydana gelen kar birikintileri ile buzlanma olaylarının devam etmesi ve önümüzdeki haftanın hava koşulları da göz önünde bulundurularak 07.02.2022 tarihinden itibaren 5 gün süre ile anasınıfı, ilkokul, ortaokul, lise ve dengi okulları ile birlikte rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerin yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimin yapılmasına, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde idari izinli sayılmasına, Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasınauygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına karar verilmiştir.\" Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarına bağlı olarak yollarda oluşabilecek buzlanma ve kar sürgünü nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime verilen aranın 10 Şubat Perşembe gününü de kapsayacak şekilde uzatıldığı bildirildi. Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.<br><br>Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Sivas’ta devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar 1 gün süre ile tatil edildi.<br>Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 09.30 ile 17.00 arasında daraltıldığı belirtildi. Emniyet, Jandarma, AFAD, 112, İtfaiye, Orman müdahale, Belediyeler, özel idaresi birimleri ise bu kapsamın dışında tutuldu. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunanlara ise 1 gün idare izin verildi. İzinlerin 10 Şubat Perşembe gününü kapsadığının altı çizildi. Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.<br>İlçede dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yağış nedeniyle eğitime de 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan duyuruda il genelinde yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Merkez, Kelkit, Şiran, Köse ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 10 Şubat Perşembe günü bir gün süre ile tatil edildiği kaydedildi.<br><br>Duyuruda ayrıca bahse konu günde engelli ve hamile kamu personelinin idari izinli sayılacağı kaydedildi, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların da dikkatli olmaları istendi. Aksaray'da Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.<br><br>Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. <br>Kentte dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Gülağaç, Eskil ve Güzelyurt ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Engelli ve hamile kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. Bayburt’ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz yönde etkiliyor. <br>Kar ve tipi nedeniyle Bayburt - Erzurum kara yolu Kop Dağı Geçidinde zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.<br>Kar nedeniyle kentte eğitime 1 gün süreyle ara verildi.<br><br>Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde 10 Şubat Perşembe günü eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.<br><br><br>Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi. Eğitime kar engeli sürüyor: İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler Ülke genelinde belli bölgeleri etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilerken valiliklerden peş peşe okulların tatil olduğuna ilişkin açıklamalar geliyor. İşte kar nedeniyle eğitime ara verilen il ve ilçeler.. BiP'te paylaş

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