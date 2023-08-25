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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı: 11 ilde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Son tahminlere göre, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

08:39 . 25/08/2023 Cuma
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Foot/arşiv

Foot/arşiv

Meteoroloji hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Yurdun kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.


5 günlük yeni rapora göre hafta sonu 11 ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.


MARMARA

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


EDİRNE °C, 36°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık


EGE

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


A.KARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun'nun iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 30°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 30°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ardahan ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu 18


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık






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