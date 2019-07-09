Gündem Meteorolojiden İstanbul, Kastamonu, Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı
İSTANBUL

Meteoroloji'den Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul'un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul, Kastamonu, Samsun ve Ordu için sağanak uyarısı

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul'un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu’nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Gümüşhane, Batman, Bingöl, İstanbul'un batı çevreleri ile Samsun, Ordu ve Artvin’in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 23°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

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ANKARA 18°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 21°C, 29°C

Az bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 22°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

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ERZURUM 12°C, 26°C

Parçalı bulutlu, kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 23°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

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