Meteorolojiden İstanbul ve çok sayıda ile yağış uyarısı

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Afyonkarahisar, Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Zonguldak, Ordu, Tokat çevreleri ile İstanbul, Sakarya ve Kocaeli’nin kuzey kesimleri, Kırklareli’nin kıyı ilçeleri, Uşak ve Denizli’nin doğusu, Muğla’nın güney kesimleri ile Ankara’nın güney ve doğu ilçeleri ve Düzce’nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları ile Muğla çevrelerinde gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Akdeniz’in yüksek kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Antalya’nın doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

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Meteoroloji bugün için hava durumu tahminlerini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güneybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu 10

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğusu hafif yağmurlu 10 İstanbul: Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

Çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13 İzmir: Parçalı bulutlu 16

Parçalı bulutlu 16 Bursa: Çok bulutlu 14

Çok bulutlu 14 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Antalya: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 18 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 12

Parçalı ve çok bulutlu 12 Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı 13 Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 5

Parçalı ve çok bulutlu, karlakarışık yağmur ve kar yağışlı 5 Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu 12

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