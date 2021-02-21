Meteoroloji'den İstanbullulara güzel haber: Yalancı bahar geliyor Yaklaşık iki haftadır yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava yerini güneşli günlere bırakıyor. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede artacak. Megakette sıcaklığın 4 ila 6 derece yükselmesi beklenirken, hafta boyunca yağış gözükmüyor.

Haber Merkezi 21 Şubat 2021, 09:37 Son Güncelleme: 21 Şubat 2021, 09:46 Yeni Şafak