Meteoroloji'den İstanbullulara güzel haber: Yalancı bahar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 5 günlük hava durumu tahmini raporunda, sıcak havaların yurt geneline hakim olacağı görüldü. Doğu Anadolu illerinin bazılarında soğuk ve karlı yağışlar devam ederken, ülke genelindeki hava raporları, güneşli günlere işaret etti.
4 ila 6 derece yükselecek
Yapılan açıklamalar doğrultusunda sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde artacağı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
- Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.