Gündem Meteorolojiden İstanbullulara güzel haber Yalancı bahar geliyor
İSTANBUL

Meteoroloji'den İstanbullulara güzel haber: Yalancı bahar geliyor

Yaklaşık iki haftadır yurt genelinde etkili olan soğuk ve karlı hava yerini güneşli günlere bırakıyor. Meteoroloji yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde sıcaklık hissedilir derecede artacak. Megakette sıcaklığın 4 ila 6 derece yükselmesi beklenirken, hafta boyunca yağış gözükmüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı 5 günlük hava durumu tahmini raporunda, sıcak havaların yurt geneline hakim olacağı görüldü. Doğu Anadolu illerinin bazılarında soğuk ve karlı yağışlar devam ederken, ülke genelindeki hava raporları, güneşli günlere işaret etti.

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48,67
HAYAT
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 48,67

4 ila 6 derece yükselecek

Yapılan açıklamalar doğrultusunda sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde artacağı belirlendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kar ve don uyarısı!
GÜNDEM
Meteoroloji'den kar ve don uyarısı!
  • Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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