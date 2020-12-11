Meteorolojiden kar ve buzlanma uyarısı



Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GÜNDEM Meteorolojiden güzel haber: Yarından itibaren yurt genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

GÜNDEM Meteoroloji'den kar uyarısı!

Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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GÜNDEM İstanbullular dikkat: Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12 İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 17

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 17 İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18 Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19 Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 19

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 19 Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 19

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 19 Trabzon: Parçalı bulutlu 17

Parçalı bulutlu 17 Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Parçalı bulutlu 3 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11