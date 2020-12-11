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Gündem Meteorolojiden kar ve buzlanma uyarısı
İSTANBUL

Meteorolojiden kar ve buzlanma uyarısı

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, iç ve batı kesimlerin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur beklenirken sabah ve gece saatlerinde Doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv


Genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın doğu ilçeleri ile Mersin’in Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteorolojiden güzel haber: Yarından itibaren yurt genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olacak
GÜNDEM
Meteorolojiden güzel haber: Yarından itibaren yurt genelinde ılık ve yağışlı hava etkili olacak

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kar uyarısı!
GÜNDEM
Meteoroloji'den kar uyarısı!

Rüzgarın ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile gece saatlerinde Kıyı Ege’de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İstanbullular dikkat: Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı
GÜNDEM
İstanbullular dikkat: Meteorolojiden sağanak yağış ve fırtına uyarısı

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu 12
  • İstanbul: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 17
  • İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 18
  • Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
  • Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli, doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. 19
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 19
  • Trabzon: Parçalı bulutlu 17
  • Erzurum: Parçalı bulutlu 3
  • Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 11

Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi
GÜNDEM
Meteorolojiden sağanak ve kar yağışı uyarısı geldi
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