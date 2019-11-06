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ANKARA İSTANBUL

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı yapıldı

Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve sis uyarısı yapıldı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar esmesi bekleniyor. Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis öngörülüyor.

Haber Merkezi AA
5 bölgeye sis ve pus uyarısı yapıldı.
5 bölgeye sis ve pus uyarısı yapıldı.

Marmara'nın batısında yarın güneybatıdan yer yer kuvvetli rüzgar eseceği, Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülke genelinde yağış beklenmiyor.

Hava, ülkenin batı kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın batısında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

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