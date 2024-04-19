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Meteorolojiden 45 ile sarı kodlu uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Marmara ve Ege'de bu gece, Batı Akdeniz'de yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu. İstanbul dahil 45 kent için sarı kodlu uyarı yapıldı. İşte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar için uyarı yapılan iller…

Halil Akkoç
15:51 - 19/04/2024 Cuma
Güncelleme: 15:56 - 19/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege'de, yarın Batı Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

45 ile sarı kodlu uyarı

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak.

Sarı kodlu uyarı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir:
Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Ankara Valiliğinden kuvvetli fırtına uyarısı

Öte yandan Ankara Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da, başkentte bu geceden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Fırtınanın yarın gece yarısı etkisini kaybedeceğinin aktarıldığı açıklamada, "İl genelinde kuvvetli fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesine yer verildi.

İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM'dan yapılan uyarıda ise,
"Halihazırda il genelinde hafif şekilde görülen yağışların, cumartesi (yarın) erken saatlerden itibaren kuzeyli yönlerden (poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esecek rüzgar ile birlikte etkisini arttırması bekleniyor"
bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Cumartesi, Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlaması beklenen sağanak yağmur geçişlerinin öğle saatlerine doğru il geneline yayılacağı, akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli şekilde (20-50kg/m2) etkili olacağı tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı havanın cumartesi geç saatlerde etkisi kaybetmesi pazar günü itibari ile de şehri terk etmesi bekleniyor. Halihazırda 12-14 derece aralığına gerileyen sıcaklıkların tekrardan 20 derecelerin üzerine yükseleceği öngörülüyor" denildi.

#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Batı Akdeniz
#İstanbul
#Ankara
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