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Meteorolojiden kuzeybatı illeri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerinde, Türkiye'nin kuzeybatı şehirleri için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
12:19 - 11/03/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,
yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale
çevreleri ile
Edirne
’nin güney,
Kırklareli, Tekirdağ
ve
Balıkesir
’in batı,
İzmir
’in kuzey ilçelerinde
yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



#Meteoroloji
#Hava durumu
#İzmir
#Edirne
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