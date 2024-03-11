Meteorolojiden kuzeybatı illeri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,

yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale

çevreleri ile

Edirne

’nin güney,

Kırklareli, Tekirdağ

ve

Balıkesir

’in batı,

İzmir

’in kuzey ilçelerinde