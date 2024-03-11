Meteorolojiden kuzeybatı illeri için kuvvetli sağanak uyarısı

Meteorolojiden bazı illere sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeybatı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların,
yarın öğle saatlerinden itibaren Çanakkale
çevreleri ile
Edirne
’nin güney,
Kırklareli, Tekirdağ
ve
Balıkesir
’in batı,
İzmir
’in kuzey ilçelerinde
yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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1 saat önce