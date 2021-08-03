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İSTANBUL

Meteorolojiden sıcak hava uyarısı: Normallerin sekiz derece üzerinde olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklıkları ise Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde olacak. İşte ülke genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden sıcak hava ve yağış uyarısı: İstanbul Artvin Ordu Hakkari il il hava durumu
Foto/arşiv

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Hakkari çevreleri ile Samsun’un doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36
İstanbul: Az bulutlu ve açık 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 40
Adana: Az bulutlu ve açık 38
Antalya: Az bulutlu ve açık 43
Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Marmaris yangınında beşinci gün: Hisarönü tahliye edildi
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Hisarönü Mahallesini saran alevler arasında kalan yerleşim yerlerinde insanlar canlarını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
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İneğini alandan, sırt çantasını kapan kişiye kadar herkes koşar adımlarla alevlerden kurtulmaya çalıştı.
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Yangının acı tablosu objektiflere yansırken, bölgedeki yangınlar ve insanların tedirgin bekleyişleri devam ediyor.
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Marmaris yangınında beşinci gün: Hisarönü tahliye edildi
Marmaris'te meydana gelen orman yangının 5'inci gün geride kalırken, Hisarönü Mahallesini alevler sardı. Mahallede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Hakkari karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
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Yüksekova ve çevresinde bugün öğlen saatlerinde sağanak etkili oldu.
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Hayatı olumsuz yönde etkilen sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan ve yapımı devam eden tünel girişinde heyalana neden oldu.
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Sel suları ile birlikte tünelin üst tarafındaki tepelerden akıp gelen çamur nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
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Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgeye iş makineleri sevk edilirken, yolda mahsur kalan bir kişi sel ve heyelanın geliş anını cep telefonu ile kaydetti.
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, ülkedeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.
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Orman yangınlarının yanı sıra farklı bölgelerde selle mücadele edildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:
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Bizde de dün itibarıyla Esendere beldemizde ciddi bir sel oldu. Çok şükür can kaybımız yok.
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Tarım arazileri ve içme suyu hatları zarar gördü. Onların da tespitlerini yapıyoruz. Devletimizin imkanlarıyla bir an önce bu sorunları gidereceğiz.
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Bugün de etkili olan yağışlardan sonra heyelan nedeniyle Van-Hakkari yolu 3 noktadan trafiğe kapandı.
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Karayollarımız, İl Özel İdare, Jandarmamız ve AFAD, bütün ekiplerimiz sahada. Ayrıca yine birkaç köyümüzde de heyelan ve yağmur nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Onların da tespitlerini yapıyoruz.
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Vatandaşlardan Abdulbaki Gök ise heyelandan dolayı yolun kapandığını, ekiplerin yolu açmasını beklediklerini söyledi.
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Taner Baskın da bölgede etkili olan sağanak nedeniyle yolun kapandığını, olumsuz hava koşullarının devam etmesi durumda geri dönmek zorunda kalacaklarını aktardı.
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Hakkari karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan sağanak, Yüksekova-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan ve yapımı süren tünel bölgesinde 3 ayrı noktada heyelana neden oldu. Tepelerden sel suları ile birlikte akıp gelen çamur nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
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Marmaris'te orman yangını beşinci gününde etkisini devam ettiriyor.
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Rüzgarın da etkisi ile birçok bölgede alevler yükselirken, bunlardan birisi de Hisarönü Mahallesi oldu.
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Hisarönü Mahallesi'nde etkisini arttıran alevler yerleşim yerlerine ulaştı.
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Bölgeye ulaşan alevler evleri yakmaya başlarken, bölgede bulunan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları da havadan ve karadan devam ediyor.
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Jandarma ve zabıta ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek oluyor.
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Marmaris Hisarönü'nde alevler evlere ulaştı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangın Hisarönü Mahallesi'nde etkili olurken, alevler evleri yakmaya başladı.


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Kuzey Makedonya alevlere teslim

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