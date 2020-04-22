Gündem Meteorolojiden son dakika hava durumu tahmini Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek
İSTANBUL

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini: Sıcaklıklar 8 derece birden düşecek

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışların etkisi altında. Marmara ve kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkili olurken, Karadeniz, iç Ege, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. İç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

  • Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane, Bayburt ve Hakkari çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinde kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ANKARA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu akşam saatlerine kadar aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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