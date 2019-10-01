Gündem Meteorolojiden tüm Türkiyeye sıcak hava müjdesi
İSTANBUL

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye sıcak hava müjdesi

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv: Eminönü
Arşiv: Eminönü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

  • Hava sıcaklığının Türkiye genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

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