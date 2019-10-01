Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye sıcak hava müjdesi

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Polis teşkilatında yeni dönem: Her uçakta iki hava polisi görev alacak

Uçak kaçırmalarına ve benzeri olaylara karşı uçuşlarda en az iki silahlı sivil polis yer alacak, yolcu gibi koltuklarda oturacak hava polisleri, olaya anında özel silahlarla müdahalede bulunacak. Polis memuru ve daha üst rütbedeki emniyet hizmetleri sınıfı personeli arasından seçilecek hava polislerinin teşkilatta fiilen 5 yıl çalışmış olması gerekiyor. Hava polisi adayları Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı tarafından oluşturulacak komisyonlarca fiziki yeterlilik ve atış sınavına tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı olan personel havacılık terminolojisi, uçak içi kapsamlı atış teknikleri, rehine müzakeresi, silahsız saldırı ve savunma amaçlı yakın dövüş teknikleri konularında eğitim alacak.