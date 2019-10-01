Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye sıcak hava müjdesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinde yağış beklenmiyor. Tüm bölgelerin genelde az bulutlu ve açık, yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
- Hava sıcaklığının Türkiye genelinde artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile kuzeybatı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık