Meteorolojiden yağmur müjdesi geldi: Sıcaklıklar düşüşe geçecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki tahminlere göre, Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 4-9 derece, iç ve doğu bölgelerde 2-5 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklılarının hafta sonunda hissedilir derece azalacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarına gerilemesi bekleniyor. Antalya, Adana ve Isparta'da cumartesi günü için yağış tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, orman yangınları ile mücadelenin devam ettiği Antalya ve çevrelerinde cumartesi günü yerel yağışlar beklendiğini, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar azalacağını belirtti.

MGM Hava Tahmini Uzmanı Macit, hava durumu tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Macit, özellikle güneyde etkili olan sıcaklığın yangınların üzerindeki etkisiyle ilgili, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangınları için en gerekli şey. Bugünlerde de maalesef özellikle rüzgarın kuzeyden esmesinden dolayı fön etkisi yapıyor, nemi özellikle çok fazla düşürüyor. Şöyle bir örnek vereyim; özellikle rüzgar kuzeyde olduğu zaman 10'dan daha aşağı 5'e kadar düşüyor. Rüzgar güneyde olsaydı nem 70-80'lere kadar çıkıyor. Arada bu kadar büyük bir fark var. Yüksek sıcaklık ve kuzeyden gelen rüzgar ile beraber düşük nem orman yangınları için maalesef çok fazla etkili yapıyor. Diğer faktörlerin yanında düşük nemin ve yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarının sürmesi konusunda önemli bir etkisi var" dedi.

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İL İL HAVA DURUMU

ANTALYA BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Hava Tahmini Uzmanı Macit, perşembe ve cuma günü de güneyde yüksek sıcaklık beklendiğini belirterek, "Özellikle önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Ancak cumartesi günü hissedilir derecede azalış ile birlikte yerelde özellikle Antalya ve çevrelerinde sağanak yağış da bekliyoruz.

Hafta sonu da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Antalya'da 42 derece bekliyoruz. Cumartesi günü 32 dereceye kadar azalacak. Daha sonra tekrar artıyor; ama en azından yarın ile cumartesi günü arasında 8-10 derecelik farkımız olacak. Sıcaklıkların düşeceğini buna bağlı olarak da rüzgarın dönmesi ile nemin artacağını söyleyebiliriz, beklentimiz bu.

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Her zaman söylediğimiz gibi düşük nem ve yüksek sıcaklık; en büyük faktörümüz bunlar olduğu sürece maalesef orman yangınları oluyor. Bununla ilgili devamlı Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halindeyiz, koordineli çalışma yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz, onlardan da geri dönüşleri alıyoruz" diye konuştu.

HAFTA SONU YAĞIŞ

Abdullah Macit, perşembe ve cuma günü güney kesimlerde yağış beklemediklerini, hava sıcaklıklarının yine mevsim normallerinin 4 ile 9 derece üstünde seyredeceğini hatırlatarak, "Ama cumartesi günü Antalya çevrelerinde yerel yağışlarımız var.

Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Özelikle cumartesi günü yurdun iç kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlarımız var. Bu yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Batı Karadeniz'de şu anda ki tahminlerimize göre yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili uyarılarımızı cuma günü yayımlayacağız. Hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini ve hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine ineceğini söyleyebilirim" dedi.

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FOTOĞRAF 13 Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi. Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor. Bölgede, Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri tarafından yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu. Alevler Menteşe ilçesine ulaştı: İki mahalle daha boşaltılıyor Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 9 28 Temmuz Çarşamba günü Manavgat’ta başlayan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangınları, çevre ilçelere de sıçradı. Tüm Türkiye’nin durdurulması için seferber olduğu yangın için bugün öğle namazı sonrası saat 14.00’da Manavgat Külliye Cami önünde yağmur duası yapıldı. Yağmur duasına Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya ve Manavgat İlçe Müftüsü Abdullah Eroğlu ile vatandaşlar katıldı. Yoğun katılımın olduğu yağmur duası sonrası kurban da kesildi. Duada çocuklar tekbirler getirdi. Yağmur duasının yapıldığı camiyi gezmeye gelen turistler de duaya ilgi gösterdi. Turistler, dua boyunca olan biteni izledi. Yüzlerce kişi Manavgat’taki yangınların durması için yağmur duası yaptı Manavgat'ta 8 gündür devam eden orman yangınlarının bir an önce durmasını isteyen cemaat, öğle namazı sonrası yağmur duası yaptı.

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FOTOĞRAF 12 Muğla Marmaris’te 7 gün önce başlayan yangınlar, Marmaris’ten sonar Bodrum, Milas, Seydikemer, Köyceğiz, Kavaklıdere, Menteşe ve Muğla’nın komşu illeri Aydın ve Denizli’nin değişik ilçelerinde devam ediyor. Alevlerle mücadele etmek için askerinden polisine, kaymakamından vali yardımcısına söndürme ekiplerinden gönüllü vatandaşlara kadar herkes yangın bölgesine koştu. Türkiye’nin adeta tek yürek olduğu yangınlarda özellikle Polis Teşkilatı’ndaki TOMA’ların alevlere mücadelesi göz doldurdu. Bir an olsun söndürme ekiplerini yalnız bırakmayan vatandaşlar bir taraftan hortum taşırken, diğer taraftan da alev savaşçılarının hararetini söndürmek için su dağıtıyor. Zaman zaman duygusal anların da yaşandığı söndürme çalışmaları sırasında Marmaris yakınlarında bulunan tarihi bir alanı alevlerden korumak için seferber olan alev savaşçıların görüntüleri objektiflere bu şekilde yansıdı. Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek oldu Türkiye alevlere karşı tek yürek: Yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu Ülke genelinde bir haftadır devam eden orman yangınlarında Türkiye alevlere karşı adeta tek yürek oldu. Muğla'da bir hafta önce başlayan ve şiddeti artırarak devam eden yangınları söndürmek için yüreği vatan sevdası ile çarpan herkes seferber oldu. Yangınlarda halkın alevlerle mücadelesi objektiflere yansıdı.

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