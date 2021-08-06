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İSTANBUL

Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre sıcak havalar yerini yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul'da bu gece yarısından itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, orman yangınlarının sürdüğü Antalya için de sevindiren haber geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya'nın iç kesimlerinde yağış öngörülüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..

Haber Merkezi İHA
Meteorolojiden yağmur müjdesi: İstanbul Antalya Muğla il il hava durumu
Foto/arşiv

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 8 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege’de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
İzmir: Az bulutlu ve açık 38
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37
Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38
Samsun: Parçalı bulutlu 32
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41



Dokuz gündür devam ediyor: Alevler gecenin karanlığını aydınlattı
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı.
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Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı.
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Dokuz gündür devam ediyor: Alevler gecenin karanlığını aydınlattı
Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor.

Muğla'da alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı: İstasyonun duvarlarına kozalak sıçradı
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Alevlerin TRT vericilerine 500 metre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi.
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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine Aydın'dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti. Alevler, bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonuna 500 metreye kadar yaklaştı.

İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
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İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı.
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Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı vatandaşlar ise denize girmenin yasak olduğu bölgelerde yasağa aldırış etmedi.​
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İstanbul'da sıcak ve nem bunalttı. Kentte öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceyi buldu.
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Sıcaklardan bunalanlar, Yeşilköy'de denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu bölgelerde vatandaşlar yasağa aldırış etmedi.
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Meteoroloji uyarmıştıMeteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda hava sıcaklığının Marmara genelinde güneşli olduğunu açıklamıştı. Sıcaklıkların bazı kentlerde 40 dereceye yaklaşacağı belirtilmişti. Artan sıcaklıklara ve nem oranına karşı tedbirli olunmalı çağrısı yapılmıştı.
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İstanbul'da sıcaklık 38 dereceye ulaştı
İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı sıcak ve yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar denize girdi. Bazı vatandaşlar ise denize girmenin yasak olduğu bölgelerde yasağa aldırış etmedi.
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