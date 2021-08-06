Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 8 DERECE ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege’de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38

Samsun: Parçalı bulutlu 32

Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41

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FOTOĞRAF 9 Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ardından Bodrum, Milas, Köyceğiz, Seydikemer, Kavaklıdere ve Menteşe’de devam eden yangınlarla mücadele devam ederken yangının 9. Gününde alevler yine gecenin karanlığını aydınlattı. Ülkenin dört bir yanından gelen itfaiye ekipleri yangınlara karşı yoğun bir mücadele verirken binlerce dönüm ormanlık alan cayır cayır yandı. Dokuz gündür devam ediyor: Alevler gecenin karanlığını aydınlattı Muğla'da 9 gündür devam eden orman yangınları birçok bölgede tüm şiddeti ile devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlere karşı mücadele eden söndürme ekipleri ve yangını haber yapmak için bölgede görev yapan gazeteciler zaman zaman ölümle burun buruna geliyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 3 Göktepe dağı mevkiinde devam eden yangına havadan 3 helikopter müdahale ediyor. Bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonu ve Orman Yangın Kulesinin hemen alt bölümlerinde devam eden orman yangını verici istasyonuna kozalak fırlaması sonucu duvarlarda kısmi yanma meydana geldi. Alevlerin TRT vericilerine 500 metre mesafeye kadar yaklaştığı belirtildi. Muğla'da alevler TRT vericilerine 500 metre yaklaştı: İstasyonun duvarlarına kozalak sıçradı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine Aydın'dan sıçrayan orman yangını, Kavaklıdere ilçesinden de Menteşe ilçesine sirayet etti. Alevler, bölgede Göktepe dağının zirvesinde bulunan TRT verici istasyonuna 500 metreye kadar yaklaştı.

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