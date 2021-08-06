Meteorolojiden sevindiren haber geldi: Beklenen yağışlar bugün başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6 Ağustos hava durumu raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre sıcak havalar yerini yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul'da bu gece yarısından itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, orman yangınlarının sürdüğü Antalya için de sevindiren haber geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre Antalya'nın iç kesimlerinde yağış öngörülüyor. İşte yurt genelinde il il hava durumu..
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile gece saatlerinden sonra Marmara’nın doğusu, Düzce ve Zonguldak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN 8 DERECE ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güneybatı Ege’de kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 37 İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37 İzmir: Az bulutlu ve açık 38 Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 37 Antalya: Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 38 Samsun: Parçalı bulutlu 32 Trabzon: Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32 Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 41