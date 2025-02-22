İstanbul Valisi yeni kararı duyurdu: Motokuryelere trafiğe çıkma kısıtlaması kaldırılıyor

3 gündür süren İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kentin birçok ilçesinde yollar ve caddeler beyaza büründü. Hafta sonu yoğun kar yağışı beklenen megakentte, öğrenciler ve veliler pazartesi günü okulların tatil olup olmayacağını merak etmeye başladı. İstanbul Valisi Gül, motokuryelere yönelik trafik kısıtlaması kararının kaldırılacağını açıkladı. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok ile sarı ve turuncu uyarı geldi. İşte bölge bölge kar yağışı uyarıları ve son gelişmeler...
İstanbul Valiliği, megakenti etkisi altına alan kar yağışının ardından il genelinde denetim düzenledi. İstanbul Valisi Davut Gül, karla mücadele denetimlerini yerinde inceledi.
Vali Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan her türlü motosiklet ve motokurye araçlarına yönelik trafiğe çıkma kısıtlaması, yapılan değerlendirmeler sonucunda 23 Şubat Pazar günü saat 08.00 itibarıyla kaldırılmıştır. Sürücülerimizin güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için trafik kurallarına ve hava koşullarına uygun şekilde hareket etmeleri önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.