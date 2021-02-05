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Meteorolojiden yoğun kar ve kuvvetli yağış uyarısı! 5 Şubat 2021 hava durumu tahminleri

Meteorolojiden yoğun kar ve kuvvetli yağmur uyarısı

Meteorolojiden yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bazı illere de yoğun kar ve kuvvetli yağmur uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi İHA
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Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz’in iç ve doğu kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunun yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağmur ve yoğun kar uyarısı

  • Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Hakkâri çevreleri ile Şırnak’ın doğu ilçelerinde yoğun kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, ülkenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


Rüzgarın ise kuzey kesimlerde genellikle batı ve güneybatılı, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Doğu Karadeniz’in doğu, Akdeniz’in iç kesimleri ile Çankırı ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  • Ankara: Parçalı ve az bulutlu 12
  • İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 14
  • İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21
  • Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu 20
  • Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
  • Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı 16
  • Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 15
  • Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı 2
  • Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 14

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