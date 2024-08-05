Metina'da 2 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesinin bölgede çatışmaların yayılma riskini artırdığına dikkat çekerek, "İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi. Ayrıca, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.