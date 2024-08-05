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Metina'da 2 terörist etkisiz

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

11:00 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:08 - 5/08/2024 Pazartesi
DHA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.



#MSB
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#Metina
#Irak
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