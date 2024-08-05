Metina'da 2 terörist etkisiz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit ettiği 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz" denildi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından "Bize 'Asker Millet' derler" başlığıyla bir video paylaşıldı. Tatbikat görüntülerinin yer aldığı paylaşıma, "Biz her zaman güçlüyüz, her zaman cesuruz, her zaman hazırız!" notu düşüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesinin bölgede çatışmaların yayılma riskini artırdığına dikkat çekerek, "İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" denildi. Ayrıca, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, ''Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara ve Pençe Kilit bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 10 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi'' ifadeleri kullanıldı.
MSB, ''Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirdi'' denildi.