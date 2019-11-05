Gündem Metinadaki elebaşı öldürüldü
POLİTİKA

Metina’daki elebaşı öldürüldü

PKK’nın en önemli terör kamplarından birinin bulunduğu Metina’da kritik operasyon. Sözde “Metina alan sorumlusu” Müsluh İke etkisiz hale getirildi. Şemdinli ve Çukurca’daki birçok terör saldırısının talimatını veren İke, “Tekoşer Zagros” kod adını kullanıyor ve kırmızı listede aranıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Teröristin havaya uçurulduğu an
Teröristin havaya uçurulduğu an

Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) örgüte bir dabreyi de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde indirdi. MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda "Tekoşer Zagros" kod adlı Müsluh İke adlı üst düzey PKK mensubu, Metina bölgesinde hava harekatında etkisiz hale getirildi. İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi.

  • Müsluh İke
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  • Terörist, hava harekatıyla öldürüldü.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ

  • "Sözde Hakurk alan sorumlusu" iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 2019'da "sözde Metina alan sorumluluğuna" getirildiği belirtilen "Tekoşer Zagros "kod adlı Müsluh İke'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı kaydedildi. Teröristin vurulma anının görüntüleri de yayınlandı.

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