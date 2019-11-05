Metina’daki elebaşı öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya yurt içi ve dışında göz açtırmayan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) örgüte bir dabreyi de Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde indirdi. MİT ve TSK'nın ortak operasyonunda "Tekoşer Zagros" kod adlı Müsluh İke adlı üst düzey PKK mensubu, Metina bölgesinde hava harekatında etkisiz hale getirildi. İke'nin, 90'lı yıllarda örgüte katıldığı, Şemdinli ve Çukurca'da düzenlenen birçok eylemin azmettiricisi olduğu belirlendi.

Müsluh İke

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Terörist, hava harekatıyla öldürüldü.

KIRMIZI LİSTEDEYDİ

"Sözde Hakurk alan sorumlusu" iken Abbas kod adlı Duran Kalkan'dan eğitim aldıktan sonra 2019'da "sözde Metina alan sorumluluğuna" getirildiği belirtilen "Tekoşer Zagros "kod adlı Müsluh İke'nin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer aldığı kaydedildi. Teröristin vurulma anının görüntüleri de yayınlandı.