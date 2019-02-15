Gündem Metris Cezaevinde çıkan yangın söndürüldü
İSTANBUL

Metris Cezaevi'nde çıkan yangın söndürüldü

Metris Cezaevi'nde çıkan yangın söndürüldü

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşta çıkan yangın söndürüldü. Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 tutuklu ile bir infaz ve koruma memuru hastaneye kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda koğuşta çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, cezaevinde hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu koğuşta yangın çıktı. Yangına cezaevi görevlileri ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 3 tutuklu ile bir infaz ve koruma memuru hastaneye kaldırıldı.

Bu arada cezaevi önünde Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin tedbir aldığı, içeriye ambulansların girdiği görüldü.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 20.40 sıralarında hırsızlık suçundan tutuklu ve hükümlülerin barındırıldığı koğuşta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı belirtildi.

Ceza İnfaz Kurumu personeli ve Cezaevi Tabur Komutanlığı görevlilerince olaya süratle müdahale edildiği, itfaiye görevlileri ile birlikte yangının diğer koğuşlara sıçramadan söndürüldüğü vurgulanan açıklamada, "Dumandan etkilenen 3 tutuklu ile görevli bir infaz ve koruma memuru tedbir amaçlı olarak hastaneye sevk edilerek, sağlık kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Cezaevinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından her türlü güvenlik önlemleri alınmıştır. Olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." denildi.

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