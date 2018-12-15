Metris’ten çocuk sesi yükselecek

Türk askerine 1912 yılından bu yana hizmet veren Esenler-Atışalanı’ndaki Metris Kışlası’nın yerine inşa edilen Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yarın gerçekleştirilecek.

İSTANBUL’UN EN BÜYÜK BAHÇESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı eylem planları içerisinde yer alan Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi’nin hizmete açılması için geri sayım başladı. Kentte artan kişi başı yeşil alan oranına büyük katkı sağlayacak millet bahçesinin açılış töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yarın saat 13.00’da yapılacak. İlave parklarla 240 bin metrekare alana sahip olan millet bahçesinin içinde, spor vadisi ve kültür vadisinin yanı sıra yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlik, piknik, çocuk oyun ve eğlence, sosyal etkinlik alanları, çiftlik park, hobi ve meyve bahçeleri, macera parkı, İkinci Bahar Kıraathanesi, şifa bahçesi, gül bahçesi, kır kahvesi, hanımlar konağı, gençlik merkezi, gölet ile kütüphane ve açık hava kitap okuma mekanları yer alıyor. Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, İstanbul’un en büyük millet bahçelerinden biri olma özelliği taşıyor.

ŞEHİTLERİN ANISI YAŞAYACAK

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler’de şehit düşen 10 kişinin anısını da yaşatacak millet bahçesi, TSK’dan devredilen arazilerde yapılan ilk millet bahçesi olacak.

Türk askerine 1912 yılından bu yana hizmet veren Metris Kışlası’nın yerinde bundan sonra çocuk sesleri yükselecek, yetişkinler de yeşil alanlarda gezme imkanı bulacak.