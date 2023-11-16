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Metro raydan çıkıp duvara çarptı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi işte ilk görüntüler

İzmir'de seyir halindeki metro, sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılırken trenin kaldırılması çalışmaları sürüyor.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
12:23 - 16/11/2023 Perşembe
Güncelleme: 12:52 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İzmir'de korkunç olay

İzmir'de korkunç olay

İzmir'de metro raydan çıkıp duvara çarptı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir'de seyir halindeki metro, sanayi durağında raydan çıkarak duvara çarptı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

İzmir Metro A.Ş.'den ilk açıklama

İzmir Metro A.Ş Bornova’da meydana gelen metro kazasında yaralanan olmadığını ve kazaya ilişkin teknik inceleme başlatıldığını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmir Metro A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Evka-3 yönünde sefer yapan metro trenimizin son vagonu Sanayi İstasyonu girişinde raydan çıkmış ve peron duvarına çarpmıştır. Yaralı olmaması en büyük sevincimizdir. Kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik inceleme başlatılmıştır. Trenin kaldırılması çalışmaları sürmektedir. Tek hattan işletim, 15 dakikada bir seferler olacak şekilde devam etmektedir.



#İzmir
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#kaza
1 saat önce
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İzmir'de metro raydan çıktı! Seferler ne zaman düzelecek?