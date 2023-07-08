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Metrobüs hattında 120 günlük çalışma

120 günde tamamlanacak çalışmada beton dökümü yapılan istasyonlar 36 saat kapalı kalacak.

09:49 . 8/07/2023 Cumartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikâyetçi olduklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ‘Beyaz Yol’ uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arasının tamamlandığı, hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergâhında yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi.

42 kilometrelik yol sökülecek

Çift yönlü toplam 42 kilometrelik yolun sökülerek ‘Beyaz Yol’ ile kaplanacağı kaydedildi. Avrupa yakasındaki toplam 58 kilometrelik metrobüs yolunun beton malzemeyle kalıcı olarak yenileneceği vurgulandı. Açıklamada, proje ile metrobüs hattında 21 yıl boyunca bozulma ve deformasyon olmayacağı kaydedilirken “Her yıl 2 defa yapılan bakım çalışmasına gerek duyulmayacak. Bakım maliyetleri ortadan kalkacak” denildi.



#İstanbul
#Metrobüs
#İBB
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