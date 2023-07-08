Metrobüs hattında 120 günlük çalışma

İstanbul ulaşımında kilit rol oynayan metrobüs yollarında bozulmalar meydana geldi. Özellikle Okmeydanı-Perpa bölgesinde, asfaltın bir kısmının eridiği, bazı noktalarda çukurlaşmalar oluştuğu görüldü. Metrobüsü kullananlar da yollardaki bozulmalardan şikâyetçi olduklarını belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan açıklamada ‘Beyaz Yol’ uygulamasında Cevizlibağ-Yenibosna arasının tamamlandığı, hattın Zincirlikuyu-Şehit Mustafa Cambaz ve Beylikdüzü Son Durak-İBB Sosyal Tesisleri güzergâhında yenileme çalışmalarına başlandığı belirtildi.