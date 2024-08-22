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Metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle bazı duraklar hizmet veremeyecek: Bu tarihlere dikkat

İBB ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek. Çalışma kapsamında, Küçükçekmece Durağı 24 Ağustos'a, Cennet Mahallesi Durağı ise 26 Ağustos'a kadar Beylikdüzü istikametinde geçici olarak kullanıma kapalı olacak.

15:39 - 22/08/2024 Perşembe
AA
İstanbul'da metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması devam ediyor.
İstanbul'da metrobüs hattındaki 'Beyaz Yol' çalışması devam ediyor.

İBB ekiplerince metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması kapsamında, bazı duraklarda hizmet verilemeyecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Avcılar'daki İBB Sosyal Tesisleri ile Yenibosna durağı arasındaki metrobüs hattında başlatılan "Beyaz Yol" çalışması devam ediyor.

Çalışma kapsamında, Cennet Mahallesi Durağı Beylikdüzü yönünde yarın saat 18.00'den itibaren geçici olarak kullanıma kapatılacak.

Zincirlikuyu istikametinde çalışmadan etkilenmeyecek durak, 26 Ağustos pazartesi günü saat 06.00'da tekrar kullanıma açılacak.

Öte yandan dün kullanıma kapatılan Beylikdüzü istikametindeki Küçükçekmece Durağı ise 24 Ağustos Cumartesi günü saat 06.00'da tekrar hizmet vermeye başlayacak.

#İstanbul
#Beyaz Yol
#Metrobüs
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