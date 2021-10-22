Gündem Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık
İSTANBUL

Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık

İstanbul’da metrobüslerde oluşan yoğunluk yolcuların kabusu oluyor. Pandemi döneminde oluşan kalabalık endişe oluşturdu.

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Haber Merkezi İHA
Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık
Yenibosna durağında metrobüse binmek isteyen yolcular yoğunluktan dolayı durağa girebilmek için büyük zorluk yaşadı.

İstanbul’da metrobüsler gündemden düşmüyor. Dün akşam saat 18.00’daki metrobüs kuyruğu kameralara yansıdı. Yenibosna durağında metrobüse binmek isteyen yolcular yoğunluktan dolayı durağa girebilmek için büyük zorluk yaşadı.

İHA

Yoğunluk nedeniyle metrobüs üst geçitinde metrelerce kuyruk oluştu. Kuyrukta sosyal mesafe kurallarına uyulamadı. Vatandaşların metrobüse binme mücadelesi anbean kaydedildi.

İHA

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GÜNDEM
İstanbul Yenibosna metrobüs durağında izdiham: Vatandaşlar her gün aynı çileyi yaşamaktan bıktı

Geçtiğimiz günlerde de metrobüsün yolda kalmasıyla yolcular, güzergah üzerinde yürümek zorunda kalmıştı. Topkapı istasyonundan Cevizlibağ durağına hareket eden metrobüs yarı yolda arızalanınca yolcular kalan yolu yürüyerek katetmişti.

Avcılar'daki üst geçitte korkutan görüntü: Yürürken tedirgin oluyoruz
FOTOĞRAF 12
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Bölgede oturanların 'korku üst geçidi' olarak nitelendirdiği D-100 Karayolu üzerindeki iki mahalle arasındaki yaya ulaşımını ve metrobüse erişimi sağlayan Şükrübey Durağı üstgeçidinin halini görenler endişelerini dile getirmeden duramıyor.
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Her gün okul veya işe giderken zorunlu olarak bu üst geçidi kullanmak zorunda kalanlar bakımsızlıktan demirlerindeki boyayı kabartan oksitlenmeyi gösterirken, üst geçidin ciddi tehlike oluşturduğunu savundu.
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Bağlantı yerlerindeki ve taşıyıcı konumundaki ana demir parçalarındaki çürümenin yanı sıra üstgeçidin alt tarafındaki büyük pas ve bakımsızlığı da dikkat çekiyor.
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Üst geçide Merkez Mahallesi tarafından sadece basamaklarla çıkılabilirken, Gümüşpala Mahallesi tarafındaki rampalı üç katlı geçiş bulunuyor.
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Bunun da engelliler veya çocuklu aileler için ayrı bir zorluk oluşturduğu ifade edildi.
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Yaya geçidindeki çürümeye dikkat çeken Zeynep Çakmak, Gördüğüm manzara çok korkutucu. Demirler paslanmış, dökülmüş, yıkılmak üzere. Hiç mi kimsenin dikkatini çekmiyor. Her gün yüzlerce, binlerce kişi inip-çıkıyor.
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Burası çok yoğun bir yer. Ben anlamıyorum. Belediyelerin birim sorunluları bunları görüp neden tedbir almazlar dedi.
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Yaya geçidinin hemen yanındaki bir börekçide çalışan Doğan Şahin, Günde birçok kişi bu köprüde ayağı takılıp düşüyor. Yol üstünde olduğu için kafasını çarpanlar oluyor. Bazı şeylerin görülmesi gerekiyor.
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Bayağı eski bir köprü. Allah korusun bir gün birisi ölecek, bir şey olacak. Köprü çok eski, yıkılabilir de dedi.
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Yoldan geçen Kani İmranlı ise, Bazı şeyler için bir şey söylemek gerekmiyor. Buna sadece göz ucuyla bakmanız yeter. Bunun kullanma süresi geçmiş. Kaç yıldır bunun sıkıntısını çekiyoruz diye konuştu.
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Üst geçidi her gün okula gidip-gelmek için iki kez kullanmak zorunda kalan öğrenci Mert Karaçay, Üzerinden geçerken veya altından bakarsanız hemen anlayabilirsiniz. Bunu onarmak yerine yenisinin yapılması daha tasarruflu olur diye konuştu.
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Avcılar'daki üst geçitte korkutan görüntü: Yürürken tedirgin oluyoruz
Avcılar'daki Gümüşpala ile Merkez Mahallesi arasındaki aynı zamanda metrobüs için de kullanılan yaya üst geçidinin yıllardan bu yana bakılmayan demirlerindeki paslanma ve çürüme tedirgin ediyor.


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