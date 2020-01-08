Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Ekonomi

Rus gazını Karadeniz altından boru hatları ile Türkiye ve Avrupa'ya taşıyacak olan doğal gaz boru hattı projesi TürkAkımı yarın açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in katılacağı törenle açılışı yapılacak hat sayesinde Türkiye doğalgazın ilk alıcısı olacak ve transit riskler ortadan kalkacak. Ayrıca Avrupa’ya yıllık 15.75 milyar metreküp gaz verilecek ve böylece milyonlarca Avrupalı’nın gaz ihtiyacı TürkAkım ile karşılanmış olacak.



