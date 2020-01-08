Gündem Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor
İSTANBUL

Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor

Bakırköy-İncirli Metrobüs Durağı yakınında bir metrobüsün arıza yapmasından dolayı, diğer metrobüslerde uzun kuyruklar oluştu. Beylikdüzü istikametinde arıza yapan metrobüsten dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Haber Merkezi DHA
Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Arıza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

İncirli metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde iki metrobüs aracının arızalanarak peş peşe yolda kalması üzerine seferlerde aksamalar yaşandı. Yaklaşık bir buçuk saattir bekleyen araçlar yüzünden metrobüs trafiği oluştu.

Peş peşe arızalandılar

  • Olay, saat 19.00 sıralarında İncirliği durağı ile Zeytinburnu durağı arasında, Beylikdüzü istikametinde yaşandı. Durağa yakın yerde önce bir metrobüs aracı arıza yaparak yolda kaldı. Arızalı aracın yoldan kaldırılması için yol yardım aracı geldi. Seferlerin tek şeritten kontrollü sağlandığı sırada başka bir araç da arıza yaptı. Aracın içinde bulunan bazı vatandaşlar durağa yaya olarak yürürken, bazıları da arkada bekleyen diğer araçlara bindi. İki metrobüs aracının peş peşe arıza yapması üzerine uzun metrobüs kuyruğu oluştu. Arızalı araçların çekicilerle yoldan çekilmesi bekleniyor.

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