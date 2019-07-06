Gündem Metrobüs yayaya çarptı
İSTANBUL

Metrobüs yayaya çarptı

Meciyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Metrobüsün çarptığı yaya ile araç içinde bulunan 1 yolcu yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camında hasar meydana geldi.
Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camında hasar meydana geldi.

Kaza, Mecidiyeköy metrobüs durağı ile Zincirlikuyu metrobüs durağı arasında 23:15 sıralarında meydana geldi.

2 kişi yaralandı

  • Zincirlikuyu yönünde seyir halinde olan Cevizlibağ -Söğütlüçeşme seferini yapan bir metrobüs, metrobüs yolunda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmamın etkisiyle metrobüsün ön camı kırılırken metrobüsün çarptığı yaya ile metrobüste bulunan 1 yolcu yaralandı. Kazada yolcular büyük panik yaşadı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 yaralı ambulansla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Metrobüs seferleri bir süre aksarken polis ekipleri ve metrobüs görevlileri olası ikinci bir kazanın yaşanmaması için yola çıkan yolcuları kaza nedeniyle duran metrobüslere bindirerek yolu trafiğe açtı. Kazaya karışan metrobüs de içinde kalan yolcularla birlikte Zincirlikuyu İstasyonu'na çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Mecidiyeköy'de metrobüs kazası
OYNAT 00:37
Mecidiyeköy'de metrobüs kazası
Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.


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