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İSTANBUL

Metrobüse ulaşım krizinin sebebi yönetim zafiyeti: Koordinasyon toplantıları yapılmıyor

İstanbullular, son günlerde şehrin ana ulaşım hattı olan metrobüslere ulaşmak için uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. En çok yoğunluğun yaşandığı durakların başında gelen Altunizade’de oluşan tablonun arkasında yönetim zafiyeti var. Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına müdahale eden İBB yönetiminin metrobüs yoğunluğunu hesaba katmadığı ve her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.
Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve başlar başlamaz bir yandan işçi kıyımı yaparken bir yandan da İBB’nin kritik kadrolarında değişikliğe gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB üst yönetimini tanıttı.

Ancak bu durum beraberinde yönetim zafiyetine, ardından da hizmet aksamalarına neden oldu. Somut örneklerin başında, metrobüs duraklarındaki yoğunluk geliyor.

Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu
GÜNDEM
Altunizade metrobüs durağında yine uzun kuyruklar oluştu

DHA
Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada,

Planlamasız bir şekilde metro seferlerinde yapılan değişiklikler, metropolün ana ulaşım hattı metrobüste krize neden oldu.

Ön koordinasyon çalışması olmadan kararlar alındı

Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına yapılan müdahale, Altunizade metrobüs durağından patlak verdi. Metro-metrobüs arasında ön koordinasyon çalışması yapılmadan alınan karar, İstanbullular için çileye dönüştü. O noktada vatandaşlar 3 gündür işlerine, okullarına varmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA
Metrobüs durağında adeta insan seli yaşanıyor. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor. Altunizade metrobüs durağında aynı manzara hafta başından beri yaşanıyor.

Söz konusu krizin önüne geçilmemesi halinde, vatandaşların özel araçlarına yöneleceği ve bu durumun bölgede trafiğe olumsuz yansıyacağı öngörülüyor.

Şirket 3 aydır vekaleten yönetiliyor

Metro A.Ş’nin internet sitesindeki şemasında genel müdür kısmı boş. İBB’nin iştiraki olan şirket, 3 aydır vekaleten yürütülüyor.

İstanbul'da metrobüs hatlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle gözlerin çevrildiği İBB Başkanı İmamoğlu'nun, Paris'te olduğu öğrenildi.

Koordinasyon toplantıları yapılmıyor

Her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmiyor. Ulaşımla ilgili şirketlerin müdürleri, toplantı tarihine günler kala "Programdaki yoğunluk nedeniyle toplantı ileri bir tarihe ertelenmiştir” mesajıyla karşılaşıyor. Söz konusu ertelemelerde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şehir dışı ve ülke dışı gerçekleştirdiği gezilerin etkili olduğu değerlendiriliyor.

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