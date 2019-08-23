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İSTANBUL

Metrobüste ''cinsel saldırı'' davasında tahliye

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Fatih Ö, tahliye edildi. Adli Tıp Kurumunca dosyayla ilgili hazırlanan raporda, sanığın pantolonundan alınan 6 örneğin birinde sperm hücresinin bulunduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
Her gün on binlerce İstanbullu metrobüs kullanıyor.
Her gün on binlerce İstanbullu metrobüs kullanıyor.

Avcılar'da metrobüste bir kadın yolcuya cinsel saldırıda bulunup hakaret ettiği gerekçesiyle 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle yargılanan Fatih Ö'nün, tahliyesine karar verildi.

Küçükçekmece 20. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Fatih Ö. ile müşteki N.Ş ve tarafların avukatları katıldı.

6 örnek incelendi

Adli Tıp Kurumunca dosyayla ilgili hazırlanan raporda, sanığın pantolonundan alınan 6 örneğin birinde sperm hücresinin bulunduğu kaydedildi.

Duruşmada, olaya ilişkin televizyon kanallarında çıkan haberlere ilişkin görüntülerin bir kısmı taraflara izletildi.

Tutuklu sanık Fatih Ö, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Görüntülerdeki aleyhime olabilecek hususları kabul etmiyorum. Hiçbir şekilde bu olay gerçekleşmemiştir. Suçsuzum." dedi.

Metrobüs şoförü tanık olarak dinlenecek

  • Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, sanık Fatih Ö'nün alabileceği muhtemel ceza ile tutuklulukta geçirdiği sürenin miktarını göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Bir sonraki duruşmada, metrobüs şoförünün tanık olarak dinlenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Nisan 2019'da Cevizlibağ'dan Avcılar yönüne giden metrobüste sanık Fatih Ö'nün, müşteki N.Ş'ye yönelik "hakaret" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 3 yıl 3 aydan 9 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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