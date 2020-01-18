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İSTANBUL

Metrobüste yangın: Seferler normale döndü

Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoför kapıları açarak yolcuları tahliye ederken, yangın görevliler tarafından büyümeden söndürüldü.

Haber Merkezi DHA
Metrobüsün motor kısmı yandı.
Metrobüsün motor kısmı yandı.

Olay, Çağlayan metrobüs durağında sat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs sürücüsü, Çağlayan durağından hareket ettiği sırada, aracın motor kısmından dumanlar çıktığını gördü. Metrobüsü durduran şoför, kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

DHA
Çağlayan'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.

Yangın, şoför ve duraktaki görevlilerce büyümeden söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında metrobüs seferlerinde kısa süreli bir aksama yaşandı.

Seferler, hasar gören metrobüsün yol bakım aracınca durak önündeki taralı alana çekilmesinin ardından normale döndü.

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