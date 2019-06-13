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BURSA

Metroda hedef sağlıklı ulaşım

Organize Sanayi Bölgesi ile Gökdere istasyonları arasında birlikte seyahat ettiği BursaRay yolcularının sorunlarını dinleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımı daha sağlıklı hale getireceklerini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımda işleyişi yerinde görmek ve beklentilerin karşılanması amacıyla bindiği metroda vatandaşlarla sohbet etti.

Organize Sanayi Bölgesi’nden Gökdere istasyonuna kadar BursaRay yolcularının görüşlerini dinleyen ve taleplerini alan Başkan Aktaş, Bursa’da ulaşımın daha sağlıklı hale gelebilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.

TRAFİK SEVİYESİ 92 SIRA GERİLEDİ

  • Ulaşım yatırımlarını hayata geçirirken sağlık ve konforu ön planda tuttuklarını vurgulayan Başkan Aktaş, “Ulaşımla alakalı attığımız adımların ciddi karşılıklarını görüyoruz. Bursa’daki trafik sıkışıklığı, 2017 yılında 68. sıradayken ‘yüzde 5 gerilemeyle’ 2018’de 160. sıraya geriledi. 92 basamak gerileme çok önemli. Bir navigasyon şirketi tarafından 6 kıta, 56 ülke ve 403 şehirde yapılan araştırmalarda, Türkiye’deki 10 şehirden en büyük değişim Bursa’da görüldü” ifadelerini kullandı.

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