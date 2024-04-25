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Metroda kaos sürüyor

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun 50 saati aşkın süredir devam ediyor. Üsküdar ve Altunizade duraklarındaki yoğunluk vatandaşları isyan ettirirken, en fazla şikayet edilen konu yeterli bilgilendirme yapılmaması oldu. Metro İstanbul, bugün hattın normalleşeceğini duyurdu.

04:00 - 25/04/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:04 - 25/04/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki sorun, 50 saati aşkın süredir giderilemedi. Önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık dün de devam etti. Sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar, mağdur oldu. Sistemin düzeldiğini düşünen pek çok vatandaş, metro hattında yoğunluk oluştururken, yaşananlara büyük tepki var.

ELDE MEGAFONLA UYARI YAPIYORLAR

Metro İstanbul'un önce teknik arıza olarak açıkladığı, sonrasında zorunlu bakım çalışması şeklinde nitelendirdiği, dün ise işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin temasından kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor. Altunize'de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor. Hattın bulunduğu kata inildiğinde ise yön tabelaların önünde bekleyen görevliler megafonla duyurular yaparak vatandaşları gidecekleri tarafa yönlendiriyor. Duraktaki süreli ekran tabelaları çalışmazken vatandaşlar arasında megafonla dolaşan bir görevli seferlerin 15 dakika aralıklarla yapıldığı bilgisini veriyor. Sefer aralıklarının uzamasıyla birlikte duraktaki yoğunluk artıyor, bazı vatandaşlar işe geç kalmaktan endişe duyduklarını belirtiyor.

ÜSKÜDAR’A RİNG SEFERLER

Arıza öncesi Üsküdar'dan Samandıra yönüne yoğun saatlerde 4 dakika aralıklarla düzenlenen tren seferlerinin 15 dakikada bir yapılması nedeniyle neredeyse tamamı dolan durakta hareket edecek alan kalmıyor. Metroyu beklemek istemeyenler vatandaşlara 6 numaralı çıkıştan kalkan ücretsiz İETT otobüslerine binerek Üsküdar yönüne gidebilecekleri bildiriliyor. Otobüs durağında ise önünde"görevli yazan otobüsler belirli aralıklarla Üsküdar'a ring atıyor.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan aksaklık sonrası Metro İstanbul 'X' hesabından yapılan açıklamada, "M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanılmıştı.

Havalandırmalar çalışmadı

Duraklardaki yoğunluk nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Tekerlekli sandalye ve bebek arabalarıyla oradan oraya koşturan insanlar havalandırmanın dahi çalışmamasına isyan etti. Metroyu bekleyen bir vatandaş "Bu metroları kapatın o zaman. Böyle saçma şey olur mu? Evimize, işimize gidemiyoruz, bu nasıl vaziyet? Yazıklar olsun" diye tepki gösterirken, diğer insanlar da destek verdi.



#Metro
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