Gündem Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı
İSTANBUL

Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Metropollerde bombalı eylem hazırlığındaki 3 terörist yakalandı

PKK tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirdiği ve fedai olarak adlandırdığı teröristler istihbaratın desteği ile 3 bombacı İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de yakalandı.

Haber Merkezi IHA
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
IHA
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı
IHA
Büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

Terör örgütü PKK tarafından metropollerde bombalı eylemler için görevlendirilen 3 terörist, İstanbul, İzmir ve Çanakkale’de yakalandı.

FEDAİ TARZI EYLEMLER İÇİN GÖREVLENDİRİLDİLER

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılının temmuz ayı içerisinde katılım yapan ve örgüt tarafından metropol şehirlerde fedai tarzı eylemlerde görevlendirildiği tespit edilen Hogir Van kod adlı S.D., Dersim Çewlik kod adlı B.B. ve Kendal Azadi kod adlı M.K. isimli 3 kişinin, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir, Çanakkale, ve İstanbul illerinde belirlenen adreslerde yapılan operasyonlarda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar daha sonra Diyarbakır’a getirildi.

İHA
Yakalanan teröristler adliyeye getirildi.

Açıklamada, “Bahse konu şahıslardan, S.D. ve M.K. isimli şahıslar soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan tutuklanmış, B.B. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetlerine yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

İHA
Yapılan operasyonlarla bombalı eylem hazırlığındaki terörist yakalandı.
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