Mevduat kalkanı KKTC’de de uygulanacak

Yeni Dünya Düzeni Zirvesi programında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana vatan Türkiye sevgisinin her zaman gönüllerinde olduğunun ve Türkiye’nin KKTC’ye katkılarının altını çizerek bulunduğu coğrafyada güçlü bir devlet olmanın onuruyla Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de stratejik ve jeopolitik kazanımların yanı sıra hidrokarbon ve turizm açısından ortaya çıkacak zenginliklerin paylaşımının, ekonomiye olumlu yansımalarının olacağının altını çizdi.

YASAL DÜZENLEME İÇİN TALİMAT

Tatar, bir ekonomist ve Maliye Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak ekonomiye dair son gelişmeleri şöyle değerlendirdiğini belirtti:

“Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığım toplantıdan sonra bizim talebimiz ki zaten böyle olacaktır, talimatlar verilmiştir, ‘mevduat kalkanı’ dediğimiz son uygulamanın, para birimi Türk lirası olan KKTC’de aynen geçerli olmasıdır. İnşallah olacaktır, bir takım yasal düzenlemeler gerekmektedir. KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, sayın milletvekilimiz de mutlaka bunun takipçisi olacaktır.”

Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette ne kadar daha fazla Türk lirası yaygınlaşırsa o kadar iyi olacağını da belirten Tatar, KKTC’nin ithalatının yüzde 65’inin, yüzde 70’inin Türkiye kaynaklı olduğunu söyledi.

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