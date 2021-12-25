Gündem Mevduat kalkanı KKTCde de uygulanacak
ANKARA

Mevduat kalkanı KKTC’de de uygulanacak

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de uygulamaya koyulan yeni ekonomi modelinde yer alan “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat” desteğine işaret ederek “Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığım toplantıdan sonra, bizim talebimiz ki zaten böyle olacaktır, talimatlar verilmiştir, ‘mevduat kalkanı’ dediğimiz son uygulamanın, para birimi Türk lirası olan KKTC’de de aynen geçerli olmasıdır” dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Mevduat kalkanı KKTC’de de uygulanacak
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar

Yeni Dünya Düzeni Zirvesi programında konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ana vatan Türkiye sevgisinin her zaman gönüllerinde olduğunun ve Türkiye’nin KKTC’ye katkılarının altını çizerek bulunduğu coğrafyada güçlü bir devlet olmanın onuruyla Türkiye’nin yürüttüğü çalışmaları desteklediklerini belirtti.

Tatar, Doğu Akdeniz’de stratejik ve jeopolitik kazanımların yanı sıra hidrokarbon ve turizm açısından ortaya çıkacak zenginliklerin paylaşımının, ekonomiye olumlu yansımalarının olacağının altını çizdi.

YASAL DÜZENLEME İÇİN TALİMAT

Tatar, bir ekonomist ve Maliye Bakanlığı yapmış bir siyasetçi olarak ekonomiye dair son gelişmeleri şöyle değerlendirdiğini belirtti:

  • “Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığım toplantıdan sonra bizim talebimiz ki zaten böyle olacaktır, talimatlar verilmiştir, ‘mevduat kalkanı’ dediğimiz son uygulamanın, para birimi Türk lirası olan KKTC’de aynen geçerli olmasıdır. İnşallah olacaktır, bir takım yasal düzenlemeler gerekmektedir. KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, sayın milletvekilimiz de mutlaka bunun takipçisi olacaktır.”

Türkiye ile KKTC arasındaki ticarette ne kadar daha fazla Türk lirası yaygınlaşırsa o kadar iyi olacağını da belirten Tatar, KKTC’nin ithalatının yüzde 65’inin, yüzde 70’inin Türkiye kaynaklı olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Açtığı temsilciliklerle herkese ulaşmayı hedefliyor!
HAYAT
Açtığı temsilciliklerle herkese ulaşmayı hedefliyor!
Ovacık beyaz örtüyle kaplandı

Ovacık beyaz örtüyle kaplandı

Yıldızlarla bütünleşen doğa kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Akaryakıta indirim

Akaryakıta indirim

​Motorin ve LPG'de pompa fiyatına yansıyacak.
Adım adım hedefe: Fatih sondaj gemisi Türkali-7 kuyusunda sondaja başladı

'Türk Lirası mevduatlar 23,8 milyar liranın üzerinde arttı'

'​Ekonomik saldırıların savuşturulması' konusu masada.

​Türkiye'nin 24 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fırsatçı ve stokçulara çağrı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.