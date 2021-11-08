Gündem MEVKA ile proje destek protokolü
KONYA

MEVKA ile proje destek protokolü

Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, akıllı atık toplama sistemi için Mevlana Kalkınma Ajansı ile proje destek sözleşmesi imzaladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı geliştirilecek sistemin yüzde 58’inin MEVKA tarafından karşılanacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MEVKA ile proje destek protokolü
Selçuklu Belediyesi, akıllı atık toplama sistemi için Mevlana Kalkınma Ajansı ile proje destek sözleşmesi imzaladı.

Katı atık toplama çalışmalarında tasarrufu ön planda tutan Selçuklu Belediyesi, akıllı atık toplama sistemi ile sağladığı tasarrufu artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mevcut sisteminin geliştirilmesini planlayan akıllı atık toplama sistemi için Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Selçuklu Belediyesi tarafından 750 konteyner için bir milyon 148 bin TL değerinde akıllı atık toplama sistemi kurulacak ve Mevlana Kalkınma Ajansı sistemin yüzde 58,01’lik miktarı olan 665 bin 960 TL’lik kısmını karşılayacak.

KONTEYNERE ISI SENSÖRLÜ TAKİP

Kurulacak sistemle bin 750 adet konteynerin da eklenmesiyle Selçuklu’da toplam 4 bin 675 çöp konteynerinin doluluk oranı ve ısı bilgileri sensörlerle takip edilerek doluluk oranlarına göre atıklar toplanacak ve atık toplama sisteminde tasarruf sağlanacak. Uygulanacak sistemle birlikte Selçuklu’daki konteynerlerin yüzde ellisine bu sistem yayılmış olacak.

Akıllı atık toplama sistemi ile yüzde 18 akaryakıt, yüzde 30 zamandan tasarruf sağlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, “Bu tasarrufların yanı sıra; bahsettiğimiz gibi daha az yakıtla daha kısa zamanda toplanan katı atık miktarında yüzde 44 oranında artış gözlemlenmiştir. Elde edilen tasarruf da, vatandaşa daha iyi hizmet sunmada bizlere katkı sağlayacak” dedi.

PROJE ÇEVREYE KATKI SUNACAK

Belediyenin önemli bir projeye imza attığını belirten MEVKA Genel Sekreteri Bostancı ise, “Selçuklu Belediyemiz’in projesini incelediğimizde hem içerik hem de ilçeye sunacağı katkı için heyecanlandık. İnsan kaynakları, akaryakıt gibi pek çok alanda tasarruf sağlayacak” dedi.

Selçuklu çiçek açtı
GÜNDEM
Selçuklu çiçek açtı
Fenerbahçe ligde kazanamıyor

Fenerbahçe ligde kazanamıyor

F.Bahçe, son dakikada atılan penaltı golüyle 1 puanı kurtardı.
Kadıköyde yeniden istifa sesleri

Kadıköy'de yeniden istifa sesleri

Fenerbahçe'de tribünler Ali Koç ve yönetimine tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Partili Türkkanın küfrettiği şehit yakınıyla görüştü: Bunların alnını karışlarız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstismar siyasetine prim vermedik.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yenilir yutulur bir şey değil.
Galatasaray'dan <br>kritik kayıp

Galatasaray'dan
kritik kayıp

Zirve ile arasındaki puan farkı '9' oldu.

​7 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Koca illere göre vaka sayısını açıkladı.

İYİ Partili Lütfü Türkkan görevinden istifa ettiğini duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.