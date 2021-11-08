MEVKA ile proje destek protokolü

Katı atık toplama çalışmalarında tasarrufu ön planda tutan Selçuklu Belediyesi, akıllı atık toplama sistemi ile sağladığı tasarrufu artırmayı hedefliyor. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, mevcut sisteminin geliştirilmesini planlayan akıllı atık toplama sistemi için Mevlana Kalkınma Ajansı(MEVKA) Genel Sekreteri İhsan Bostancı ile protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde Selçuklu Belediyesi tarafından 750 konteyner için bir milyon 148 bin TL değerinde akıllı atık toplama sistemi kurulacak ve Mevlana Kalkınma Ajansı sistemin yüzde 58,01’lik miktarı olan 665 bin 960 TL’lik kısmını karşılayacak.

KONTEYNERE ISI SENSÖRLÜ TAKİP

Kurulacak sistemle bin 750 adet konteynerin da eklenmesiyle Selçuklu’da toplam 4 bin 675 çöp konteynerinin doluluk oranı ve ısı bilgileri sensörlerle takip edilerek doluluk oranlarına göre atıklar toplanacak ve atık toplama sisteminde tasarruf sağlanacak. Uygulanacak sistemle birlikte Selçuklu’daki konteynerlerin yüzde ellisine bu sistem yayılmış olacak.

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Akıllı atık toplama sistemi ile yüzde 18 akaryakıt, yüzde 30 zamandan tasarruf sağlandığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, “Bu tasarrufların yanı sıra; bahsettiğimiz gibi daha az yakıtla daha kısa zamanda toplanan katı atık miktarında yüzde 44 oranında artış gözlemlenmiştir. Elde edilen tasarruf da, vatandaşa daha iyi hizmet sunmada bizlere katkı sağlayacak” dedi.

PROJE ÇEVREYE KATKI SUNACAK

Belediyenin önemli bir projeye imza attığını belirten MEVKA Genel Sekreteri Bostancı ise, “Selçuklu Belediyemiz’in projesini incelediğimizde hem içerik hem de ilçeye sunacağı katkı için heyecanlandık. İnsan kaynakları, akaryakıt gibi pek çok alanda tasarruf sağlayacak” dedi.