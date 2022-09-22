Mevsimin ilk karı Kayseri'de yağdı

Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonu, su baskınında zarar gördü, hemen yanında bulunan bir iş yeri önündeki çok sayıda araç suyun içinde kaldı.

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.

Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.

Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.

Osmaniye'de ise etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı.

Nevşehir'de sağanak sele neden oldu

Nevşehir'de sağanak sele neden oldu

Nevşehir'de sağanak sele neden oldu

Nevşehir'de sağanak sele neden oldu

Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, \"Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü\" dedi.

Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü.

Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu.

Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu: Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Sel suları köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Osmaniye'de ise etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı.

