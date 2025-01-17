Mevsimine göre vurgun!

Elebaşılığını “Dayı” lakaplı S.K.’nın (29) yaptığı organize suç örgütü deşifre edildi. Nevşehir Başsavcılığı’nca yürütülen operasyonun perde arkasına Yeni Şafak ulaştı. Çetenin yazın bungalov, tatil köyü gibi bilindik platformları taklit ederek vatandaşları ağına düşürdüğü belirlendi. Kış aylarında ise evden para kazanma vaadiyle sabun, nikah şekeri ve hediyelik eşya paketleme işlerini paravan olarak kullandıkları ortaya çıktı. Bu tür yöntemlerle de yetinmeyen çetenin sosyal platformlarda kadın profiller oluşturarak kişisel ilişkileri ve özel yaşamı şantaj unsuru haline getirdiği, bu yolla da vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.
250 VATANDAŞ MAĞDUR
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Türkiye genelinde 250'den fazla mağdur olduğu tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki analiz sonucunda ise 61 şüphelinin kimliği tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için Nevşehir merkezli 8 ilde operasyon yapıldı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Öte yandan çetenin suçtan elde edilen gelirinin 500 milyon TL olduğu ifade edildi.