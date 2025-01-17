Mevsimine göre vurgun!

Elebaşılığını “Dayı” lakaplı S.K.’nın (29) yaptığı organize suç örgütü deşifre edildi. Nevşehir Başsavcılığı’nca yürütülen operasyonun perde arkasına Yeni Şafak ulaştı. Çetenin yazın bungalov, tatil köyü gibi bilindik platformları taklit ederek vatandaşları ağına düşürdüğü belirlendi. Kış aylarında ise evden para kazanma vaadiyle sabun, nikah şekeri ve hediyelik eşya paketleme işlerini paravan olarak kullandıkları ortaya çıktı. Bu tür yöntemlerle de yetinmeyen çetenin sosyal platformlarda kadın profiller oluşturarak kişisel ilişkileri ve özel yaşamı şantaj unsuru haline getirdiği, bu yolla da vatandaşları dolandırdığı öğrenildi.