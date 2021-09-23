​Mevsimlik işçi olarak geldi çiftçi oldu​

İstanbul’da doğal ve organik tarımın gözdesi Beykoz’da yaşayan Recep Yıldız, tarım işçisi olarak geldiği Beykoz’da arazi kiralayarak çiftçi oldu. Yıldız, 30 yıldır ata tohumları ile çiftliğinde organik tarım yapıyor. 30 yıl önce İstanbul’a göç ederek seracılığa ve çiftçiliğe gönül bağlayan, İstanbul’un doğal ve organik tarımın yapıldığı Beykoz’un Cumhuriyet köyünde yaşayan Recep Yıldız 19 dönümlük arazisinde çeşitli türden sebze ve doğal ürünler yetiştiriyor.

Yıldız, 30 yıl önce ata tohumları ile başladığı çiftçilik ile ürettiği sebzeleri ve meyveleri tüketiciye ulaştırıyor. Yetiştirdiği doğal ürünleri toplayıp pazar alanında taze bir şekilde satışa sunuyor. Çiftçilik yapan Recep Yıldız’ın arazisinde bal kabağı, domates, biber, karpuz, kavun, patlıcan, pırasa bulunmakta. İstanbul’un her bölgesinden kendisine müşterileri olduğunu söyleyen Yıldız, “Benim müşterilerim genellikle beni arıyor telefon ediyor. Ben onların malzemesini bir gün önce toplatıyorum. Ertesi gün gelip malzemeyi alıp gidiyorlar” dedi.