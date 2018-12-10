Mezar kazıp fotoğrafını göndermiş

Ankara’nın Keçiören ilçesinde, kendisine boşanma davası açan eşi Mehtap Er ile kayınvalidesi Muazzez Kınay’ı öldüren, baldızı ve çocuğunu da yaralayan Rıza Er’in, tasarladığı katliam için hazırlık yaptığı iddia edildi. Korkunç olay, Kuşcağız Mahallesi Tarhanlar Caddesi’nde meydana geldi. 4 çocuk annesi Mehtap Er, 5 yıl önce evlendiği eşi Rıza Er’den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Gördüğü şiddet artarak devam edince Er, annesi Muazzez Kınay’ın evine sığındı. Şikayet üzerine mahkeme, koca hakkında evden uzaklaştırma kararı verdi. Ancak Rıza Er, 3 yaşındaki oğlunu görme bahanesiyle kayınvalidesinin evine gitti.

Bir süre çocuğuyla dışarıda vakit geçiren Rıza Er, eve dönünce silahına sarıldı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Mehtap Er olay yerinde, kayınvalide Muazzez Kınay ise kaldırıldığı hastanede can verdi. Yaralanan baldızı Gülistan K. (13) ile 3 yaşındaki oğlu tedavi altına alındı.

Mehtap Er ile Muazzez Kınay’ın cenazeleri, dün yakınları tarafından teslim alındı. Karşıyaka Camii’ndeki törende gözyaşları sel oldu. Caninin baldızı Nurdan Ceylan Çelik, “Daha önce defalarca koruma istedik. Geldi, bir kez daha dövdü. Ablama, ‘mezarını kazdım, seni oraya gömeceğim’ demişti. Eve geldiğinden haberim olsaydı içeri almazdım. Geldiğini haber alır almaz eve koştum ama yetişemedim. Hem kız kardeşimi hem annemi, hem diğer kız kardeşimi hem de oğlunu taramış.Kadın cinayetlerine artık ‘dur’ desinler” diye konuştu.

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TEHDİT EDİYORDU

Eniştesinin ablasını ve kendisini sürekli tehdit ettiğini söyleyen Çelik, “Bana her zaman, ‘Ablan gittiği zaman öbür mezar da senin’ diyordu. ‘Senin mezarını açtım’ diyordu” dedi. Anne ve kızın cenazeleri, ikindiyi müteakip kılınan cenaze namazlarının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.