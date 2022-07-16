Mezar taşlarına çirkin saldırı

İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Musevi Mezarlığı’ndaki bazı mezarlar tahrip edildi. Saldırının küçük yaşta çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayı Türk Yahudi Toplumu, Twitter üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” denildi. Açıklamanın hemen ardından konuya ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerini ve güvenlik kameralarına ait görüntülerini inceleyen İstanbul Emniyeti olayı aydınlığa kavuşturdu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırının 13 Temmuz günü saat 17:00 sıralarında, Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. isimli 11 ve 12 yaşlarındaki 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Muhafaza altına alınan çocukların görüşmede, “Parkta oynarken topumuz yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtı. Almak için mezarlığa girdik. Bu sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tekmeledik” dedikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise saldırıyı kınadı. Öte yandan Bağcılar’da okul bahçesinde 4 çocuk ise metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine 4 çocuktan 3’ü gözaltına alındı.

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