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İSTANBUL

Mezar taşlarına çirkin saldırı

İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Musevi Mezarlığı’ındaki bazı mezarlar tahrip edildi. Saldırının küçük yaşta çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Mezar taşlarına çirkin saldırı
Hasköy Musevi Mezarlığı’ındaki 36 mezar tahrip edildi.

İstanbul Beyoğlu’ndaki Hasköy Musevi Mezarlığı’ndaki bazı mezarlar tahrip edildi. Saldırının küçük yaşta çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Olayı Türk Yahudi Toplumu, Twitter üzerinden duyurdu. Yapılan paylaşımda “Hasköy Mezarlığımıza gece yarısı girilmiş, 36 tane mezar taşımız tahrip edilmiştir. Yapanların bir an evvel yakalanmasını beklemekteyiz” denildi. Açıklamanın hemen ardından konuya ilgili soruşturma başlatıldı. Olay yerini ve güvenlik kameralarına ait görüntülerini inceleyen İstanbul Emniyeti olayı aydınlığa kavuşturdu.

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırının 13 Temmuz günü saat 17:00 sıralarında, Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. isimli 11 ve 12 yaşlarındaki 5 kişi tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Muhafaza altına alınan çocukların görüşmede, “Parkta oynarken topumuz yan tarafta bulunan mezarlığa kaçtı. Almak için mezarlığa girdik. Bu sırada oyun amaçlı mezarlık mermerlerini tekmeledik” dedikleri öğrenildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise saldırıyı kınadı. Öte yandan Bağcılar’da okul bahçesinde 4 çocuk ise metal çöp kovasını Atatürk büstüne fırlattı. Görüntüler üzerine 4 çocuktan 3’ü gözaltına alındı.

Saldırı haberini alan mezarlığa koştu: Bunu yapanlar utansın
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Çıksalın'daki Hasköy Yahudi Mezarlığı'nın güvenlik görevlisi, sabah saatlerinde devriye görevi yaparken, birçok mezarın tahrip edildiğini fark etti.
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Görevlinin haber vermesi üzerine gelen polis, 81 mezarın zarar gördüğünü tespit etti.
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Mezarların 18 yaşından küçük Y.Y, Y.B.G, K.G, H.S.Ç. ve H.R.E. tarafından tahrip edildiği tespit edildi.
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11 ve 12 yaşlarındaki şüpheliler gözaltına alındı.
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Yakınlarının mezarlarını kontrol etmeye gelenler ise tepki gösterdi.
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Aile büyüklerinin mezarını kontrol etmeye geldiğini söyleyen Eni Yani, \"Kendini bilmez kişiler tarafından yapılan şeyler bunlar. İçeride kayınpederim, büyükbabam, büyükannem, babam var. Haberi Twitter üzerinden gördüm. Yapanlar utansın, söyleyecek bir şey yok\" dedi.
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Muhlis Tatlı ise çocukların oyun oynarken toplarının mezarlığa sık sık kaçtığını belirterek \"Bu mahallenin çocukları yapıyor. Bazen gelip burada top oynuyorlar, topları mezarlığa kaçıyor bazen o yüzden içeri girmiş olabilirler. Başkası da yönlendirmiş olabilir\" diye konuştu.
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Saldırı haberini alan mezarlığa koştu: Bunu yapanlar utansın
İstanbul Beyoğlu'ndaki Hasköy Musevi Mezarlığı'nda mezarlar tahrip edildi. Haberi alanlar yakınlarının mezarını kontrol etmeye geldi. Dedesi, anneannesi, babaannesi ve kayınpederinin mezarlığını kontrol etmeye gelen Eni Yani, "Haberi Twitter üzerinden gördüm. Yapanlar utansın, söyleyecek bir şey yok" dedi.


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