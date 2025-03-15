Mezarlıktaki skandal görüntüleri tepki çekmişti: Kumarbaz kadınların akıbeti belli oldu

Antalya'da mezar taşlarının üzerinde oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içen ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepki toplayan iki yabancı uyruklu kadının, 5 gün önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Kadınlar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Yurt dışına kaçmışlar
Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları, sosyal medyada tepki çekti.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan inceleme sonucu görüntüdeki kadınların E.S. ve K.Y. olduğu, 5 gün önce yurt dışına çıktıkları belirlendi. Kadınlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Emniyetten açıklama geldi
Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: