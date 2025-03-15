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Mezarlıktaki skandal görüntüleri tepki çekmişti: Kumarbaz kadınların akıbeti belli oldu

Mezarlıktaki skandal görüntüleri tepki çekmişti: Kumarbaz kadınların akıbeti belli oldu

13:4415/03/2025, Cumartesi
G: 15/03/2025, Cumartesi
DHA
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Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil oynayan kadınlar
Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil oynayan kadınlar

Antalya'da mezar taşlarının üzerinde oturup iskambil kağıdı oynayarak kola içen ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşarak tepki toplayan iki yabancı uyruklu kadının, 5 gün önce yurt dışına çıktığı belirlendi. Kadınlar hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Muratpaşa ilçesindeki Andızlı Mezarlığı'na 1 hafta kadar önce akşam saatlerinde gelen yabancı uyruklu 2 kadın, fotoğraf çekmeye başladı. Mezar taşlarının üzerine oturup, iskambil kağıdı oynayan ve kola içen 2 kadın, kayda aldıkları o görüntü ve fotoğrafları da sosyal medya hesaplarında paylaştı.


Yurt dışına kaçmışlar


Durumu fark eden güvenlik görevlileri, kadınları mezarlık dışına çıkardı. Kadınların paylaşımları, sosyal medyada tepki çekti.


Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından olayla ilgili yapılan inceleme sonucu görüntüdeki kadınların E.S. ve K.Y. olduğu, 5 gün önce yurt dışına çıktıkları belirlendi. Kadınlar hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.


Emniyetten açıklama geldi


Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"14.03.2025 tarihinde, bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında; Antalya'daki bir mezarlıkta 2 şahsın iskambil oynadığı ve uygunsuz davranışlarda bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların görülmesi üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Emniyet Müdürlüğümüz birimlerince yapılan çalışmalarda; bahse konu olayın E.S. ve K.Y. isimli yabancı uyruklu şahıslar tarafından Muratpaşa ilçesinde bulunan Andızlı mezarlığında gerçekleştirildiği belirlenmiş, şahısların 10.03.2025 Pazartesi günü ülkemizden ayrılarak yurt dışına çıkış yaptıkları tespit edilmiş, ayrıca şahıslar haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereği; 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan adli işlem başlatılmıştır."


#Antalya
#mezar
#iskambil

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