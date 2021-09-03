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İSTANBUL

Mezuniyet hediyesi Başkan’la Boğaz turu

Beyoğlu’nda liseden yeni mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini Boğaz turunda kutladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Valide Sultan Gemisi ile Karaköy İskelesinden mavi sulara açılan öğrenciler, İstanbul Boğazı’nın muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirdi. ..

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mezuniyet hediyesi Başkan’la Boğaz turu
Haydar Ali Yıldız

Beyoğlu’nda liseden yeni mezun olan öğrenciler, mezuniyetlerini Boğaz turunda kutladı. Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Valide Sultan Gemisi ile Karaköy İskelesinden mavi sulara açılan öğrenciler, İstanbul Boğazı’nın muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirdi. Arkadaşlarıyla birlikte yemek ve müzik eşliğinde eğlenip bol bol hatıra fotoğrafı çekilen öğrencilere Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti. Öğrencileri tebrik eden Başkan Yıldız, eğitimlerine üniversitede devam edecek olan öğrencilere de başarılar diledi.

  • Öğrencilerin mezuniyet sevincini paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yıldız, “Bugün siz değerli gençlerimizle Boğaz gezisinde olmaktan ve heyecanınızı paylaşmaktan dolayı çok mutluyum. Gençler, eğitim hayatınızın neredeyse çoğu bitti. Size her baktığımda, o günlerime olan özlemim artıyor. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum. Beyoğlu Belediyesi olarak hep yanınızda olacağız” dedi.
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