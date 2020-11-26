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Gündem MGKdan korsanlığa tepki
ANKARA

MGK'dan korsanlığa tepki

MGK'dan korsanlığa tepki

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Akdeniz’de Türk gemisine düzenlenen korsan baskın şiddetle kınandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen toplantı 4 buçuk saat sürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplantıda, Akdeniz'de gerekli adımların atılacağı vurgulandı.
Toplantıda, Akdeniz'de gerekli adımların atılacağı vurgulandı.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Akdeniz’de Türk gemisine düzenlenen korsan baskın şiddetle kınandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında 4,5 saat süren toplantı sonrasında yapılan 8 maddelik yazılı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

  • Amacı ve meşruiyeti tartışmalı olan ve zaman içerisinde meşru Libya hükümetine yönelik aleni bir ambargoya dönüşen ‘İrini Harekatı’ kapsamında yapılan tek taraflı, uluslararası hukuka ve müttefiklik ilişkilerine tamamen aykırı son müdahale şiddetle kınanmış, mezkur uygulamaya karşı her alanda gerekli adımların atılacağı ifade edilmiştir.

IRKÇILIĞA KARŞI HAREKETE GEÇİN

İmzalanan ateşkes antlaşmasının hayata geçirilmesi ile Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün sağlanmasının ve Güney Kafkasya’da kalıcı barış ve istikrar ortamının tesisine ülkemizin yapacağı katkıların önemi vurgulanmıştır. Uluslararası toplum, Avrupa’daki bazı kesimlerin İslam dinini ve Müslümanları hedef alan İslam karşıtı ve ırkçı faaliyetlerine karşı özgürlükten ve demokrasiden yana tavır alarak harekete geçmeye davet edilmiştir.

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