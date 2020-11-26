MGK'dan korsanlığa tepki

Hayat

Allah'ın hediyesi Zeytinyağı

Zeytin yaprağı gibi zeytinyağı da Kovid-19’un bulaşmasını önleyip hastalığın tedavisini kolaylaştırıyor. Geleneksel tıbbın vazgeçilmezi zeytin, binlerce yıldır şifa ve tedavi için kullanılıyor. Zeytinyağı, geleneksel tıp kitaplarında Hediye-i Rahman diye adlandırılır. Gastrit, bağırsak tembelliği, kabızlık, hemoroit, mide rahatsızlıkları ve şeker hastalığına karşı etkili olduğu kadar soğuk algınlığını gideriyor ve yüksek ateşi hızla düşürüyor.