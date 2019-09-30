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POLİTİKA

MGK'dan toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve 3 buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, güvenli bölge projesinin güçlendirileceğine vurgu yapılırken Pençe Operasyonlarının ise teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen MGK toplantısı sona erdi. (Arşiv)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen MGK toplantısı sona erdi. (Arşiv)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen ve 3 buçuk saat süren Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ele alınmış, milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamızı tehdit eden PKK/PYD-YPG, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere, tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında azim ve kararlılıkla sürdürülen mücadele hakkında kurula bilgi sunulmuş ve konu müzakere edilmiştir.

Güvenli bölge mesajı

Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine saygılı, yeni anayasa temelinde siyasi çözümden yana olduğunu uluslararası toplumla her fırsatta paylaşmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’nin, insani bir mesele olarak ele aldığı Suriyeli sığınmacıların evlerine bir an önce dönmelerini sağlayacak güvenli bölge projesinin hayata geçirilmesine ilişkin samimi gayretlerini daha ileri adımlarla güçlendireceği belirtilmiş; milli güvenliğinin sağlanması için gereken iradeyi ortaya koymakta tereddüt etmeyeceği ifade edilmiştir.

Pençe operasyonu devam edecek

Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK terör örgütüne karşı her iki ülkenin güvenliğini sağlamak üzere yürütülen Pençe Operasyonlarının, teröristler bölgeden tamamen temizlenene kadar devam edeceği teyit edilmiştir.

Kıta sahanlığı ve KKTC ile yapılan anlaşmalar

Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirdiği kıta sahanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde yürüttüğü faaliyetlerin kararlılıkla devam edeceğinin altı çizilmiştir.

Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi

Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenliğimize yönelik tesirlerinin tüm yönleriyle değerlendirilmesi suretiyle hazırlanan Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi görüşülmüş ve uygun bulunmuştur.”

Milli Güvenlik Kurulu toplandı
GÜNDEM
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
MGKdan yazılı açıklama

MGK'dan yazılı açıklama

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