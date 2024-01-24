MHP 2'si büyükşehir 55 adayını daha açıkladı

MHP belediye başkan adayları isim listesi kesinleşti. 2024 yerel seçimleri için MHP’nin adayları belli oldu. Buna göre, MHP Manisa adayı Cengiz Ergün olurken, Serdar Soydan Mersin’den, Bayram Çelik Amasya’dan, Bekir Aksun Erzincan’dan, İbrahim Çenet Osmaniye’den aday oldu. İşte MHP’nin büyükşehir, il ve ilçe belediye başkan adaları 2024 tam listesi.