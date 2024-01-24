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MHP 2'si büyükşehir 55 adayını daha açıkladı

MHP, 8'inci etap adaylıkları kesinleşen 2'si büyükşehir ilçe, 55 ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

17:18 - 24/01/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:23 - 24/01/2024 Çarşamba
DHA
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

2024 yılı partinin 55'inci kuruluş yıl dönümü olduğu için her gün 55 belediye başkan adayını açıklayan MHP, yeni adaylarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde 8'inci etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi.

Durmaz, bu kapsamda, 2'si büyükşehir ilçesi olmak üzere 55 ilçede daha adayların belirlendiğini bildirdi.

Durmaz'ın açıklamasına göre
Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde Hasan Onaran
,
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ise Muhammet Kökten
aday oldu.





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#Seçim
3 saat önce
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MHP Çorum belediye başkan adayları 2024