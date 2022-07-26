MHP 4 Eylül’de sahaya iniyor

2023 seçimleri için siyasi partiler sahaya inmeye başladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde Sivas’ta ilk toplantısını yapacak. MHP’den yapılan açıklamada, MHP’nin, 2023’te gerçekleştirilecek seçimlere bütün imkan ve inancıyla hazırlandığı belirtildi. Bu kapsamda 29 Temmuz’dan itibaren “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının tekrar başlayacağı ifade edildi. 4 Eylül’den itibaren Sivas Kongresi ruhuyla Sivas’ta Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla 2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı açık hava toplantılarının ilkinin düzenleneceği belirtildi.

GÜNDEM MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sayın Erdoğan'ı tanıyınız anlayınız anlatınız